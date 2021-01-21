台股今（21）日持續在台積電（2330）持續領軍下，指數約從9點45分站上萬六大關後，一路守穩至10點半之後，萬六行情走得相當穩健，與之前多次萬六行情曇花一現不同，除了台積電與聯發科（2454）及聯電（2303）等半導體三雄及鴻海（2317）齊上大漲外，統一（1216）、長榮（2603）及台塑化（6505）傳產集團也也齊步強彈。

截至上午10點半，台股加權指數不但站穩萬六大關，且一路向上突破新高，指數最高來到16,084點，蓄勢向16,100點的萬六之上百點叩關，不只台股神山領頭衝，神山旁的眾山也同步大漲，集團龍頭股表態點燃行情大漲。

長榮近日股價從山頂砍價46.2元，短短不到三周時間，股價最低跌到30元，跌了35％，貨櫃三雄的陽明及萬海也都大跌二至四成之間，外資昨（20）日啟動回補模式，今天股價都同步展開強彈。

(工商 )