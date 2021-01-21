今日關於太空人強打布蘭特利(Michael Brantley)的謠言滿天飛，一開始傳出他要追隨前隊友「春天哥」史普林格（George Springer）轉戰藍鳥，結果沒幾小時上演大逆轉，布蘭特利確定與太空人續約，簽下2年3200萬美金合約。

一開始外媒報導布蘭特利與藍鳥簽下一紙3年合約，不少主流媒體都跟進報導，假如成真代表太空人一次失去2名強打史普林格、布蘭特利，且都外流到藍鳥隊，這對他們尋求重返季後賽是嚴重打擊。之後案情大逆轉，休士頓電視臺《FOX 26》首先報導其實布蘭特利仍留在太空人，雙方簽下2年3200萬美金合約，雖然尚未定案，不過有望很快達成。

「春天哥」史普林格與藍鳥簽下6年1.5億美元的大型合約，太空人失去一名明星外野手，幸好還能留下布蘭特利，雖然太空人沒有發布官方消息，不過隊友柯瑞亞(Carlos Correa)、麥卡勒斯（Lance McCullers Jr.）都在社群平台上歡迎他的回歸。

布蘭特利今年才要滿34歲，去年出賽46場繳出3成打擊率、5轟、22打點的成績，他的OPS .840在全隊僅次史普林格。布蘭特利能鎮守左外野，而右外野則預計由塔克(Kyle Tucker)鎮守，史普林格離開後太空人的中外野出現空缺，勢必要找到人選來補上火力及守備缺口。

(中時 )