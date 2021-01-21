20日美國總統拜登的就職典禮上出現紫色軍團，包括副總統賀錦麗、前第一夫人蜜雪兒•歐巴馬等多位名人都以紫色調衣著登場，象徵美國兩黨團結。

20日美國總統拜登的就職典禮上，紫色似乎成為政壇名人間的穿搭dress code，包括副總統賀錦麗、前第一夫人蜜雪兒•歐巴馬等人都以紫色調衣著登場，外媒紛紛評論，紫色除了象徵民主、共和兩黨團結、展開合作新局，符合拜登新政府力求彌平國家分裂的主軸外，還另外蘊藏4項含意，包括象徵對國家的忠誠、美國社會對王室的熱衷、彰顯美國非裔女性經歷過的苦難、以及退伍軍人的榮耀。

The color purple was present on Inauguration Day as ensembles from emerging designers donned the Capitol stairs. pic.twitter.com/JvOUn9RDMN — USA TODAY (@USATODAY) January 20, 2021

綜合《紐約時報》（New York Times）、美國《國會山莊報》（The Hill）、美國時尚月刊《Town & Country》報導，20日中午拜登的就職典禮上，多位政壇名人都相當有默契地以紫色調衣著登場，副總統賀錦麗（Kamala Harris）以一襲亮紫色單排釦大衣、禮服現身，搭配她的招牌亮黑色口罩；前第一夫人蜜雪兒（Michelle Obama）一身酒紅色高領、寬腿長褲、大衣亮相，腰間還繫上相當引人注目的金釦腰帶；前國務卿暨第一夫人希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）以紫色Ralph Lauren套裝登場；就連共和黨籍前總統小布希夫人蘿拉（Laura Bush）的外套都介於淡紫色與粉藍色之間。

Vice President Kamala Harris blazed three trails with swearing-in https://t.co/v4h66XruE2 pic.twitter.com/SjOJTtWQRi — New York Post (@nypost) January 21, 2021

Michelle Obama arrived at Joe Biden’s presidential inauguration in a look that radiated the power, grace, and style she’s known for https://t.co/m99liCkZ6b — New York Magazine (@NYMag) January 21, 2021

Former President George W. Bush is introduced with his wife, Laura Bush, at the inauguration ceremony for President-elect Joe Biden and Vice President-elect Kamala Harris. pic.twitter.com/NK2DyHTFWi — USA TODAY (@USATODAY) January 20, 2021

George and Laura Bush. pic.twitter.com/LhlOZaxrm5 — Sahil Kapur (@sahilkapur) January 20, 2021

值得注意的是，賀錦麗與蜜雪兒今年都選擇了年輕非裔設計師的服裝出場。

In a symbolic gesture, Kamala Harris, Michelle Obama, and Hillary Clinton all featured purple in their outfits on #InaugurationDay.



Traditionally thought of as the color of bipartisanship, purple sends a message of unity during this historic presidential transition of power. pic.twitter.com/udC4WzRX6p — Vox (@voxdotcom) January 20, 2021

報導指出，紫色融合藍色與紅色等民主、共和兩黨的代表色，傳統上象徵了兩黨合作、團結的契機，與今年拜登就職典禮主軸「美國團結」、以及新政府力求彌平美國國內分裂、癒合傷口的目標一致。

不過除了尋求團結，紫色對美國政治、歷史而言還有4個獨特意涵。《紐約時報》報導，紫色還代表忠誠，美國全國婦女黨（National Woman’s Party）曾在1913年指出，「紫色是忠誠、對目標堅定不移的堅毅之色。」

《Town & Country》報導，紫色也是王室專屬色，國家肖像博物館（National Portrait Gallery）資深歷史學家蕭（Gwendolyn Dubois Shaw）表示，美國的民主源自於君主制及殖民地，「我們從來沒有自己的王室，所以我們傾向投射這個願望。」

紫色也代表了過去美國非裔女性經歷的困境。美國非裔女作家沃克（Alice Walker）在1982年的小說《紫色姊妹花》（The Color Purple）中描述了南部非裔女性的苦難，這本小說對美國社會影響深遠，隔年也獲得普立茲獎。報導指出，小說與賀錦麗以首位非裔、南亞裔、女性身份宣誓就職美國副總統的意涵不謀而合。

另外紫色也代表紫心勳章（Purple Heart），是美國軍方授予在執勤中喪命、受傷的退伍軍人的榮譽勳章。

(中時新聞網)