南僑(1702)2020年受疫情及匯率雙重因素影響，稅後純益9.58億元，年減0.62%，每股純益3.87元。展望2021年，持股96.15%的上海子公司今年將登陸A股，再添營運新動能，全年營運看俏，今日股價開高後，最高曾衝至44.95元，漲幅在2%以上。

南僑持股96.15%的南僑食品集團(上海)公司，主要生產烘焙油脂、冷凍麵糰、冰淇淋、急凍熟麵等事業，2018年就向大陸監證會遞交A股掛牌申請文件，在中國大陸A股上市申請案歷時近三年時間，1月14日獲得審議通過，但掛牌時間還需要進一步確定。

南僑泰國廠投資擴產效益已開始反應在業績表現上，2020年泰國南僑營收貢獻創新高，2021年預計再投資15億元進行擴充。泰國南僑目前擴充等一條米果生產線已全部完成，至於麵包零食生產線，因日本技師受限疫情無法赴泰，因此未在2020年完成，預估2021年上半年可望完工量產。

(時報資訊)