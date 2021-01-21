台灣大胃王丁丁因驚人食量在網路上爆紅，光YouTube頻道就有高達80萬人訂閱，然而日前他卻遭網友爆料性侵未遂，對方還貼出2人合照證明所言不假，丁丁也在深夜駁斥傳聞強調，「沒做的事，我處之泰然」，然而他過去的黑歷史還是遭到網友起底。

該名網友爆料，他於2019年底借住某位YouTuber家險遭性侵，至今無法釋懷，還在文中強調對方的特色是「很能吃」，引發外界推測就是大胃王丁丁，對此本人嚴正否認，「關於謠言的不實抹黑，歡迎控訴者直接提告，只用影射，不說出名字規避指控的法律責任」。

但事實上，大胃王丁丁過去就曾惹出爭議，2019年他參加大胃王挑戰賽時，不僅偷拍其他挑戰者，嘲笑對方吃相難看，介紹另一名大胃王Youtuber「都給涵涵吃」十，竟還開黃腔：「都給涵涵吃，還是都給涵涵含？」輕浮又帶有騷擾意味的話立刻引發外界一面倒撻伐。

不僅如此，他還曾被爆出邀請店家合作時，對方因名額已滿拒絕，丁丁卻威脅「是想上爆料公社嗎」，還不客氣狠嗆對象，「這種店家也罷，平常要點什麼沒什麼，辦比賽就會刺激消費嗎」，事後儘管他有出面道歉，但還是讓形象大傷，如今又鬧出性侵未遂風波，真是一波未平、一波又起。

(中時新聞網)