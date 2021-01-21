拜登政府上台，新政府首個100天的行動是外界關注的重點。至於中美關係如何突破？中美學者分別提出包括選擇與任命美國駐中大使、應對氣候變化、解決華為財務長孟晚舟案等作為「切入點」。

未來的100天內，拜登政府可能推出哪些對中國有影響的政策或舉措？哪些事件或將成為未來三個月裡折射出中美關係走向的「風向標」？

環球網報導，美國卡內基國際和平研究院前副會長包道格表示，在拜登上台後的百日裡，其對華事務最優先事項將是重建一個正常的、有計劃的決策過程，並挑選有能力和經驗的人才填補相應職位的空缺。

包道格認為，值得觀察的一個風向標是美國新任駐華大使的挑選和任命，以及中國對大使人選表示出的態度。

復旦大學國際問題研究院院長吳心伯指出，在未來三個月中，中美關係面對的一項最重要的議程是為兩國在未來四年的關係規劃「大致路線圖」。

中國人民大學國際關係學院副院長金燦榮表示，在目前中美兩國幾乎所有通道都被切斷的情況下，應對氣候變化是最可能取得突破的領域。

至於抗疫方面，他認為，美國料在短時間內仍無法放下身段，不過倘若美國的疫情在拜登就任後仍遲遲不能好轉，最終美國或仍將不得不與中國合作。

吳心伯認為，華為首席財務官孟晚舟一事的處理也可能成為兩國互動的「抓手」。如果拜登政府優先解決孟晚舟事件，讓她順利回國，將對改善中美關係的氛圍非常有幫助。

對於兩國經貿領域，中國前駐舊金山、紐約總領館經濟商務參贊何偉文分析，儘管拜登在貿易問題上的態度十分審慎，但在美國新政府採取實質性行動前，中美將會通過商會、民間等「幕後渠道」進行「探路」，且這種情況已經發生。

(旺報 )