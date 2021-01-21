部立桃園醫院爆院內群聚感染，疫情並擴散至社區，不少民眾擔憂桃園是否成為危險之地，澎湖縣長賴峰偉20日開第一槍，表示拒絕縣府人員前往桃園洽公，雲林縣府也公告「非必要不要前往桃園」，苗栗縣今早也跟進，對此桃園市長鄭文燦強調「我們做了很徹底的疫調」。

鄭文燦表示，防疫要一條心、也要專注，現在就是把目前防疫工作做好，桃園收治了全國4分之1的病患，約25.7％，223位的確診病患在桃園，還不包括疑似病患、隔離病患；部桃責任也很重，收了114位，佔了全桃園ㄧ半，所以要給桃園的醫護團隊最大的支持。

鄭文燦說，其實還有國境的防疫、還有社區的防疫，像社區防疫桃園市府的責任也很重，共有4個集中檢疫所，很多足跡也在桃園。當然足跡也有不限定在桃園的，但「我們做了很徹底的疫調」，包括隔離、消毒的工作，一切以防疫為主。

另有媒體問及，駐美大使蕭美琴參加拜登的就職，對此有何想法，鄭文燦談到，台美關係是穩定的，雙方距離在拉近、互信也在提高，不論是哪ㄧ個政黨執政，相信駐美代表ㄧ定會盡最大的力量，跟新上任的拜登政府、各方的關係都能夠建立起來。

(中時 )