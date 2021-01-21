已故高雄巿議會議長許崑源的女兒許采蓁20日在臉書PO文，表示「為延續父親志業，決定走出自己的舒適圈，站出來繼續為父親熱愛的鄉親服務」，事後受訪透露，將參加2022高雄巿議員選舉，希望能繼承父親的衣缽。

許采蓁PO文說，記憶中的父親總是把服務選民及替市民朋友爭取更多福利擺在首位。經過這半年走訪，雖然時間不長但所到之處都能深深感受到每一位鄉親都把她當成家人看待，就連初次見面的陌生人也給她很多的鼓勵。

她表示，這樣的溫暖給了她無限的動力，這一切的溫馨及親切感，讓她更加的理解為何爸爸心中永遠放不下所愛的鄉親也更讓她確信當初的選擇是正確的。她表示，會帶著鄉親們的熱情支持，竭盡所能、全力以赴做到最好，定不讓長期愛護我們的鄉親失望。

許采蓁證實，將投入2022巿議員選舉。據了解，她所在的選區在前金、新興、苓雅區，目前應選6席，2018年國民黨有許崑源、黃紹庭、陳若翠，民進黨郭建盟、黃文益以及親民黨吳益政當選，但2022可能因人口減少，少1席。

(中時 )