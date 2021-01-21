沒想到籃網「三巨頭」厄文、杜蘭特與哈登的本季首次合體，竟用這種方式結束！就算杜蘭特與厄文攜手攻下75分，哈登也拿21分、12助攻與10籃板的大三元，籃網仍在二度延長過後，以135比147輸給地主騎士，主因是騎士主控塞克斯頓竟在二度延長賽獨拿15分。

畢竟這是籃網三巨頭首度合體，光在首節，籃網就出現7次失誤，證明他們在場上還需時間磨合，更詭異的是，哈登上半場僅出手2次，靠罰球拿下2分，擺明就是打算「犧牲」自己，反而是才剛歸隊的厄文上半場就摘17分，杜蘭特11分。

打完上半場，騎士仍以49比51落後，但到下半場，籃網進攻變成單打，防守更是漏洞頻頻，竟讓騎士擴大領先到14分之多，籃網卻在末節靠著三巨頭飆分追上，打到末節最後1分08秒，更靠厄文的補籃，把比數追成113比113平手。

厄文卻在末節最後1.5秒出現爭議判決，當他持球切入，竟然一拐打到塞克斯頓下巴，直接被吹進攻犯規，可是籃網總教練納許提出挑戰，裁判竟然改吹跳球，無視厄文明顯進攻犯規動作，等同宣告這場比賽進入延長，這個改判備受爭議。

打到延長賽仍陷膠著，讀秒階段雙方戰成120比120平手，此時傑夫格林最後28.5秒投進領先三分球，可是騎士馬上追回兩分，哈登的疑似走步，也變兩罰俱中，沒想到塞克斯頓竟在最後1.2秒投進追平三分，比賽也進入二度延長加賽。

可是二度延長賽完全看騎士先發控衛塞克斯頓表現，他一個人連拿12分，包含3顆三分球，轉眼把領先優勢擴大到雙位數，完全把籃網打傻，眼見大勢已去，籃網乾脆放棄追分，畢竟塞克斯頓真的太神了，籃網三巨頭完全被他比下去。

(中時 )