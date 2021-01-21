人民幣兌美元中間價21日報6.4696元，較上個交易日報價6.4836元上漲140個基點，漲幅0.22％。

截至10點40分，人民幣兌美元在岸價報6.4614元，較上日收盤價6.4676元上漲62個數基點，單日漲幅0.1％。

人民幣兌美元離岸價報6.4606元，上漲11個基點，單日漲幅0.02％。

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(工商 )

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