人民幣中間價上漲140個基點 在岸價同步走升 11:022021/01/21 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元中間價21日報6.4696元，較上個交易日報價6.4836元上漲140個基點，漲幅0.22％。 截至10點40分，人民幣兌美元在岸價報6.4614元，較上日收盤價6.4676元上漲62個數基點，單日漲幅0.1％。 人民幣兌美元離岸價報6.4606元，上漲11個基點，單日漲幅0.02％。 羅比威廉斯驚傳確診新冠肺炎 隔離天價費用曝光 權證星光大道－緯穎 內外資齊步喊多 (工商 ) #基點 #漲幅 #元上漲 #單日 #人民幣中間價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 豬肉價漲不停 國民黨轟農委會無能 12:192021/01/21 政治 台積獨撐 萬六曇花一現 04:102021/01/21 財經要聞 合庫回饋客戶 存款超給利 04:102021/01/21 全球財經 漲價、產能全開 華紙Q1盈面大 04:102021/01/21 證券．權證 群聯目標價 里昂直接喊上525元 11:532021/01/21 財經 貨櫃三雄股價回溫 陽明盤中觸及漲停 12:062021/01/21 財經 權證星光大道－華邦電 記憶體漲勢強 04:102021/01/21 證券．權證 豬肉價漲不停 國民黨怒轟：農委會無能、陳吉仲不適任 11:102021/01/21 政治 製管雙雄 2月報價大漲1成 04:102021/01/21 產業．科技 國產蒜價砍半 1台斤300變150元 04:102021/01/21 地方新聞 《韓股》美股＋出口數據激勵 KOSPI連3紅就位 11:242021/01/21 財經 財經熱門新聞 丹麥籍技師離台後確診 台塑：17名接觸員工已自主隔離 - 財經 台積電重招擋陸晶片業攬才 中芯遭警告難有第2個梁孟松 - 財經 防疫神單狂賣 桃園民眾、空服員遭拒保？真相曝光了 - 財經 隔離就賠10萬 防疫神保單大賣驚傳停售 公司回應了 - 財經 - 工商 誰是美國生活模式最大威脅？民調顯示美國人不認為是大陸或經貿 - 要聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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