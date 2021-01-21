國民黨今天召開「豬肉價漲不停！農委會無能、人民傷荷包」記者會，指今年初全台豬肉平均價格較去年同期上漲約2成，農委會卻卸責給農曆春節的季節性需求，但今年農曆年節遲至2月中旬，1月份豬肉高幅漲價並非合理範圍。國民黨認為，關鍵因素是蔡政府開放萊豬進口，卻只顧慮政治因素，不願強制標示萊劑，讓進口豬肉失去調節價格的功能。

文傳會主委王育敏說，根據農委會畜產行情資訊網數據，今年元旦起開放萊豬進口後，台灣豬肉價格顯著上揚。1月19日全台豬肉平均價格為每公斤77.35元，較去年1月19日的63.8元高漲21.23％，也較今年1月1日的72.06元上漲7.34％。若以今年1月份 (統計至19日止)來看，全台豬肉平均價格每公斤75.76元，相較於去年同期的64.54元，漲幅高達17.38％，增加每個家庭不少的負擔。

台灣豬肉價格變化表。（黃福其攝）

她說，全台豬肉漲價，農委會主委陳吉仲卻指「毛豬批發價波動是因農曆春節即將來臨，屬於常態和季節性需求」、「消費者負擔得起，現在的波動在合理範圍內」。但去年農曆春節假期為1月24日 (除夕) 至1月29日，1月豬肉平均價格維持每公斤約63.76元；今年農曆春節假期為2月11日 (除夕)至2月16日，但豬肉平均價格已較去年同期漲近2成，若接近農曆春節，恐再有一波漲幅，但政府官員只會說「消費者負擔得起」的風涼話，這樣還適任嗎？

王育敏指出，蔡政府執意進口萊豬，配套措施卻讓國人不安心，紛紛搶購國產豬肉，造成價格大幅度波動，關鍵在於蔡政府不願明確標示「具萊劑的進口豬」，國人避之惟恐不及，導致進口豬肉無法發揮調節價格的功能。蔡政府無能決策，讓人民荷包失血，難道不用負責任？

對於台灣豬標章之亂，王育敏說，陳吉仲應負最大責任，先是誇口說「掛上台灣豬標章就百分之百國產豬」，但畜產會執行長王忠恕一席「豬標章不可能做到百分之百國產豬」的老實話，打臉農委會，導致王忠恕被拔官，但事後改口「主原料國產即可」的陳吉仲卻裝沒事，該為台灣豬標章之亂負責的畜產會董事長林聰賢也沒事。陳吉仲好大喜功，話說得很滿、事情卻做不好，只會拿基層官員開刀，換掉講真話的官員，不能改變農委會無能決策的事實。

國民黨也在記者會公布「反萊豬」新影片，訴求「每一口的幸福，不能成為過去」，以吃滷肉飯、烤豬肉串及香腸、豬腳麵線、豬肝湯等小確幸遭剝奪，呼籲大家參與萊豬公投連署，8月28日用公投票停止進口萊豬的政策。

王育敏也說，為號召眾參與公投連署，黨主席江啟臣本週六、日將分別參與高雄、台南的雙公投連署活動，週六下午5時在高雄左營果貿社區籃球場的場次，智庫副董事長連勝文、反萊主醫師蘇偉碩將出席宣講；週日上午10時30分於台南鴨母寮公有零售市場的場次，蘇偉碩及前國健署長邱淑媞及革實院長羅智強都將到場。

(中時 )