2018年空軍花蓮基地F-16戰機失事致飛官吳彥霆少校死亡，1個月後黑盒子尋獲，基地的陳姓上士班長竟以此邀約在執勤中的女兵喝酒，並加以性侵，最高法院維持歷審判決，斥責陳男犯罪情節重大，且造成被害人創傷後壓力症，依強制性交罪將他判刑3年8月定讞。

已退伍的陳姓男子2018年在空軍花蓮基地擔任上士班長，被害女兵在7月10日代理執行通信台勤務，由於當天先前飛機撞山失事的黑盒子被找到，他以此當藉口邀值勤中女兵一同飲酒，並在隔天凌晨，於辦公室內的機組人員休息室，性侵女兵。

陳男趁女兵不勝酒力之際，先褪下她的衣物、外褲，對方拒絕並說「你要幹嘛」、「可以不要這樣子嗎」，陳男仍以手及身體壓制女兵並持續脫去她的衣褲，女兵因慮及值勤時間無法恣意離開，遭陳男性侵。

後來值勤時間結束，女兵藉口要上廁所後，趁機離開該處所，遺留她的內衣褲、手機、安全帽及寢室鑰匙等物品在現場，天亮後她向同單位班長反映，並向轄區警方報案，檢方偵結後將陳男起訴。

歷審認定，陳男為逞一己私慾，對被害人性侵造成她身心受創，而產生創傷後壓力症及身心焦慮、心理陰影，情節非輕，且未以和解或他法獲得女兵的宥恕，將他判刑3年8月，案經上訴，最高法院駁回確定。

★中時新聞網關心您：飲酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障

(中時 )