桃園市環保局也派出30位人員一同協助環境消毒。（姜霏攝）

化學兵協助八德市高明里、高城里、茄明里及永豐里環境消毒。（姜霏攝）

因應衛生福利部桃園醫院新冠肺炎院內感染事件，桃園市府配合桃園醫院逐步清空住院病患，21日協調陸軍第6軍團33化學兵群及桃園市環保局稽查科人員，針對部桃周圍7里環境消毒，該任務一天內會全數完成。

共出動水霧消毒車2部、桶裝消毒車3部、背負式消毒機5部、背負式消毒器10具、悍馬車1輛、3.5噸載重車1輛、MD-105重型消毒車2輛、MDS-106輕型毒器1具及66名消毒隊員，包括36名化學兵及30名環保同仁，以1000ppm的漂白水，針對桃園醫院周邊社區巷道街弄進行全面消毒，範圍包含桃園區龍山、龍壽、龍祥里及八德區茄明、高城、高明、永豐里，共計7里。

桃園市長鄭文燦表示，此次第6軍團是由上校指揮官龔龍峰擔任帶隊官，支援人力及器具與環保局共同針對桃園醫院周邊社區進行消毒，市府將與中央全力配合加強防疫等級，呼籲民眾落實前往八大場所佩戴口罩維持手部衛生、保持社交距離等個人衛生習慣，並加強宣導餐飲業、化妝品專賣店暫停試吃、試用等服務，以減少傳播風險，全民齊心抗疫。

環保局自去年疫情發生時即成立防疫消毒大隊，共有170名消毒隊員及33部消毒車與97具背負式消毒機，定期針對人潮眾多的處所例如交通場站、大賣場、市場及學校等進行消毒，去年共出動隊員3325人次、消毒7158點次。目前疫情較嚴峻，鄭文燦也指示環保局防疫消毒大隊提高頻率改每週消毒一次，加強守護環境安全。

衛生局提醒，呼吸道疾病易透過飛沫及接觸傳染，目前已知個案罹患新型冠狀病毒感染症狀之臨床表現為發燒、四肢無力，呼吸道症狀以乾咳為主，有些人可能出現呼吸困難、腸胃道症狀或嗅覺、味覺喪失等症狀。

民眾應強化「防疫新生活運動」，儘量避免出入人潮壅擠、空氣不流通之公共場所，並加強個人衛生衛生防護，務必正確佩戴口罩，生活環境可用0.05％漂白水或75％酒精消毒，落實社交距離並注意咳嗽禮節及生病在家休息等個人衛生防護，減少病毒感染機會，保護自己也保護他人，如有就醫務必主動告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚。

(中時 )