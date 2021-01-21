蘇揆決數位身分證暫緩換發後，行政院今(21)日院會決議，換發數位身分識別證於專法制定，取得社會共識後，再依法辦理。

內政部表示，2018年12月27日國發會於行政院報告規劃並經院會決議，揭示數位身分證是智慧政府基礎架構，並請內政部妥善規劃於2020年全面換發，內政部才著手規劃全面換發相關工作。

為提升國民身分證的防偽功能、符合國際趨勢、順應數位化潮流，部朝向強化防偽、資訊自主、保護隱私、便利生活等進行規劃，於2019年完成新一代國民身分證換發計畫，並且於2020年底已完成法規訂修、系統建置、製卡場域設置等整備作業。

內政部另表示，由於社會上對於數位身分證在資安及隱私保護方面多有建言，並建議制定專法，以保障民眾權益。為回應社會各界的期待，決定先暫停數位身分識別證之換發作業，於訂定專法，取得社會共識後，再依法辦理。

(中時 )