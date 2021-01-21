「北昌快樂農園」裝置藝術「毛毛蟲」的眼睛竟遭民眾惡意拔棄。（羅亦晽攝）

民眾遛狗所遺留狗便便除造成環境髒亂外，更容易產生不經意踩地雷窘境。（羅亦晽攝）

「北昌快樂農園」的綠美化區域利用320個廢棄輪胎創作受小朋友歡迎的卡通人物與「毛毛蟲花台」，吸引許多民眾駐足拍照。（羅亦晽攝）

「北昌快樂農園」提供100個種植區供民眾認養，當作自己的開心農場，隨時可見民眾快樂種植、樂活參與的身影。（羅亦晽攝）

11日正式啟用的「北昌快樂農園」無論白天、晚上皆可以看見民眾快樂種植、樂活參與的身影，未料周邊設施疑似遭民眾惡意破壞，其中一個裝置藝術「毛毛蟲」的眼睛竟被拔掉丟棄一旁水溝，且民眾遛狗所遺留狗便導致觀感不佳外，更容易產生不經意踩地雷窘境；吉安鄉公所未來將研議裝設監視器，加強環境巡視，以「教育為主、懲罰為輔」建立民眾公德心。

「北昌快樂農園」提供農園共100個種植區供民眾認養，當作自己的開心農場，同時規畫特色茅草屋頂涼亭、裝置藝術與花卉綠美化區，豐富農園景觀。其中綠美化區域利用320個廢棄輪胎創作受小朋友歡迎的卡通人物與「毛毛蟲花台」，吸引許多民眾駐足拍照。未料，「毛毛蟲花台」的毛毛蟲眼睛遭人惡意拔掉棄置水溝外，認養農園的民眾也向吉安鄉公所反映，民眾遛狗所遺留的狗便造成種植環境髒亂。

「夭壽！怎麼那麼沒公德心！」正在農園種植菜苗的柳姓民眾聽聞裝置藝術遭人惡意破壞認為不妥，希望破壞者能檢討，不要糟蹋鄉公所盡心盡力替鄉民打造的休憩環境。

吉安鄉公所農業課長彭廉翔表示，遭破壞部分目前已經請廠商進行修復，近期也將張貼公告勸導，加強環境巡視，並研議加裝監視器。而民眾遛狗務必繫好狗鍊切勿隨意放任犬隻奔跑嬉戲，攜帶清潔袋清理其排泄物，若違反「廢棄物清理法」相關規定將可處1200元至6000元不等的罰鍰，祭出罰則是希望約束少數人不當行為，同時輔以移動式攝影機、錄影存證，以客觀且全民監督力量維護地方環境清潔。

此外，吉安鄉內公共建設近期屢遭損毀，化仁海堤海岸線旁運動步道沿線路燈電線屢次遭竊，去年底也有民眾將越野汗馬車輛蓄意開到慈雲山植葬園區階梯挑戰性能測試，造成階梯磁磚多處毀損嚴重，加上北昌活動中心新鋪設的PU地坪遭民眾燃放煙火慶祝新年，導致大面積嚴重受損；吉安鄉公所表示將追查究責，報請警方協助抓出破壞者，釐清責任歸屬，讓行為人賠償損失，付出破壞公物代價。

(中時 )