南六(6504)印度廠本來即將在2020年啟動生產，但受到疫情干擾延後至2021年量產，未來產品線將以衛生棉、紙尿褲、濕紙巾為主，若以第一期產能全滿來預估，法人指出，年度營收將貢獻營收10億元左右，2021年營運將再添新的成長動能。

針對日前消基會所公佈的口罩檢驗報告有提及南六的全黑款口罩在重金屬(有檢出微量鉛)，即便檢出量可符合國家CNS14774醫用口罩及CNS15290紡織品安全規範。但南六認為需以最高標準的產品來供應給消費者，才能符合國人對公司在支持國家防疫工作上一直以來的期待。

目前送測的全黑款樣品皆已在SGS台灣檢驗科技以及ITS全國公證完成複測，且結果都是零檢出。南六強調將持續來對公司已經流通在市面上通路的口罩成品進行抽樣檢測，並會陸續公佈在官網給所有的消費大眾，為了讓消費者完全放心公司所供應的口罩成品，也已添購國際知名品牌的重金屬檢測儀器，未來公司所產的口罩都會經過重金屬檢測，讓國人安心使用。

(時報資訊)