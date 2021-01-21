高通宣布，推出Snapdragon 870 5G行動平台，是Snapdragon 865 Plus旗艦行動平台的升級產品，搭載核心時脈速度高達3.2 GHz的增強版高通Kryo 585 CPU，全新的Snapdragon 870透過支援超高速體驗的高通Snapdragon Elite Gaming、涵蓋6 GHz以下頻段和毫米波的真正全球5G以及超直觀AI技術，全面提升效能，進而帶來流暢且快速的電競體驗，搭載該行動平台的終端產品將在本季問市。

高通技術公司產品管理副總裁Kedar Kondap表示，全新Snapdragon 870奠基於Snapdragon 865和865 Plus的成就，專為滿足OEM廠商和行動產業需求而設計，將為包括Motorola、iQOO、OnePlus、OPPO和小米等重要客戶的一系列旗艦裝置提供支援。

OPPO副總裁暨全球銷售總裁吳強表示，OPPO和高通保持密切合作，並共同推出了許多深受用戶喜愛的產品，藉由全新Snapdragon 870 5G行動平台提供的卓越效能，為全球消費者帶來更多以人為本的產品，滿足消費者對尖端科技的期許。

小米Mi智慧手機副總裁暨硬體研發部門總經理張雷表示，過去幾年，搭載Snapdragon 8系列行動平台的小米旗艦級智慧型手機以其優越的效能和出眾的體驗令全球消費者為之驚豔，未來十年，將持續與高通技術公司密切合作，為小米的支持者提供最先進的行動體驗，受惠於全新Snapdragon 870 5G行動平台的強大效能，將持續打造高階旗艦級裝置，在5G、相機和AI等各方面為全球消費者帶來更多驚喜。

搭載Snapdragon 870的商用裝置預計將於2021年第1季上市。

(時報資訊)