豐興(2015)本周一開出全面平盤，但因短期國際廢鋼原料價格漲多回檔，公司於今日起率先調降廢鋼每噸300元，使得鋼筋價格預計短期也將持續整理。

上周開始，國際廢鋼原料價格漲勢停滯，但鐵礦砂價格續攀高；豐興本周再度全面以平盤開出，為連續第二周全面持平。

國際原料行情方面，日本2H廢鋼每公噸跌22美元至435美元；美國貨櫃廢鋼跌20美元至432美元；澳洲鐵礦砂由每公噸171.75美元續漲至172.8美元。

短期國際廢鋼原料價格漲多回檔，國內廢鋼價格也跟進降價；因此，豐興於周間變盤，今起調降廢鋼每噸300元；隨著原物料價格回檔，加上農曆年前回補庫存的力道趨緩，預料下周鋼筋價格也將持續盤整。

豐興周一宣布，本周再度全面以平盤開出，為連續第二周全面持平。今日先降原料的廢鋼300元，廢鋼收購價降至每公噸1.09萬元。此外，本周鋼筋維持平盤為每噸1.99萬元。型鋼產品持平為每公噸2萬3800元。

(時報資訊)