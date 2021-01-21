在網路上認識的2男1女阿雄、阿明與小美（均為化名），日前竟在眾人出入的公共場合台南成大公園，不顧他人眼光，上演3P活春宮，還從公園內長椅大戰到溜滑梯，民眾目擊羞羞畫面，嚇得報警處理，台南地院審理後，將3人判決10日到40日拘役，如易科罰金一日折算一千元。

判決書指出，3人是某社群網站的網友，明知成大公園是公眾自由出入的場所，且四周有人行道與車道通行，竟意圖供人觀賞，某日凌晨2時許先在公園內長椅上性交，結束後又轉移至溜滑梯續戰，路過民眾看到3P畫面嚇傻，趕忙報警處理

警詢時，3人對證人的證詞坦承不諱，加上有7張現場照片佐證，遂依涉犯共同犯公然猥褻罪送辦。

法官審理後認為，阿雄與阿明都有前科，與小美等3人欠缺尊重他人之觀念，更造成目擊者心生不適感受，審酌3人犯罪動機、經濟狀況、教育程度等後，依共同犯公然猥褻罪判處阿雄拘役40日，判處阿明拘役20日，判處小美拘役10日，3人如易科罰金得以新台幣1千元折算一日。

(中時新聞網)