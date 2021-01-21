繼民進黨桃園市議員王浩宇後，無黨籍高雄市議員黃捷罷免案即將在2月6日投票。綠委陳亭妃表示，希望回歸民主制度面，而不是被國民黨做政黨操作。綠委許智傑則說，一定會盡全力幫助黃捷順利過關。

陳亭妃指出，罷免案應是尊重人民的想法跟投票動作，但是發現從王浩宇事件開始，藍營就完全拿來做政治操作，如果罷免案變成是某個政黨的政治操作，那麼有可能就會變成一個骨牌效應。

陳亭妃說，站在民主的立場，呼籲大家能夠回歸到民主的制度，而不是被某個政黨操作，所以昨天蔡英文總統在民進黨中常會上，其實也講得非常清楚。

外界質疑，黃捷過去是時力，現在是無黨，為何民進黨要全力相挺？陳亭妃表示，在國民黨的操作下，罷免案已經違反當時修法把罷免門檻下修的精神，造成民主制度被破壞。

陳亭妃指出，不論黃捷到底是不是民進黨，每個被人民選出來的民意代表，基本上要尊重人民的選擇，可是那樣的選擇應是自主性，王浩宇案已經被國民黨操作，不希望說再有另外一個民意代表也成為政黨操作下的犧牲者。

高雄鳳山在地立委許智傑說，自己和蔡總統一樣 絕對不會坐視不管，已經展開救援黃捷的行動，這兩天也會根據民調的數據，做全盤的討論和適當的調整策略，一定會盡全力幫助黃捷順利過關。

(中時 )