衛福部桃園醫院群聚事件，使得桃園疫情升溫，針對澎湖縣長賴峰偉昨天宣布禁止縣府及所屬機關員工前往桃園出差，除非必要，否則也暫停至台灣本島洽公，台南市長黃偉哲為桃園人叫屈，反問「整個桃園都出問題了嗎？真的很奇怪」，直言這樣對桃園人很不公平，「我們都是台灣人，不需要落井下石。」

黃偉哲說，不能理解為什麼會有單一縣市禁止公務員到桃園、呼籲縣民不要到台灣本島？他說，大家「同島一命」，都是台灣的一分子，桃園疫情也沒有擴散到一發不可收拾，而且台灣就這麼小、交通這麼便捷，要如何禁止民眾到單一縣市？他更三度表示，「真的很奇怪」。

黃偉哲說，這個在現實上、防疫上都不可能做到，就心理上來說，「這樣叫桃園人情何以堪？」他重申，台灣防疫做得好，是整體大家一起努力來的，「為什麼要仿效中國大陸，把人家房門釘死，對桃園人太不公平了！」

黃偉哲也表示，尊重各個縣市長想法跟看法，但基於同島一命，大家都是台灣人，不需要做這種落井下石的動作。他也提到，部立桃園醫院醫護人員全力治療患者、做出犧牲的時候卻有人在澆冷水在落井下石，這在情感上、道義上、法律上都是行不通的」。

(中時 )