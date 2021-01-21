基於區塊鏈技術的點對點加密數位貨幣比特幣(Bitcoin)價格曾於年初逼近每枚42000美元關卡，即使2周來大幅修正，也仍在34000至36000美元間，用電腦「挖礦」又開始在部分地區盛行。外媒報導，俄羅斯人找到全球最適合挖礦地點，位於西伯利亞中部、北極圈內的諾里爾斯克(Norilsk)，全年有2/3時間均溫攝氏零度以下，機台甚至不需要冷卻成本。

諾里爾斯克位於北緯69度20分(北極圈為北緯66.5度以北)，人口近18萬，是全球人口超過10萬以上城市緯度最北者，比特幣挖礦機台最大2種成本，電費、冷卻剛好都能提供解決方案。

據氣象資料，諾里爾斯克每年10月至隔年5月日均溫都在攝氏0度以下，平均低溫還有4個月在零下30度左右，12、1、2月極端低溫紀錄都低於零下50度，即使最熱的7、8月，日均溫也不過攝氏14.3、11.4度，可以說自帶冷卻設備。

而諾里爾斯克會興起，是因為其為重要礦業都市，是鎳，銅，鈷，鉑，鈀等重要工業或稀土金屬產地，還有全球最大鎳礦床，因此在當地有好幾家冶煉所需電廠，對當地居民或企業有電費優惠，每度電2.75盧布，約相當於1台幣。

想到在礦業重鎮開比特幣礦廠的是俄羅斯公司BitCluster，他們去年開設的礦廠有近5千台礦機，礦工獎勵相當豐厚，每開採1區塊報酬是6.25枚比特幣，以台灣時間今(21)日上午10時45分Coindesk的比特幣報價34544.72美元計算，相當於每區塊可獲21.59萬美元(約609.5萬台幣)。

BitCluster共同創辦人伯爾斯岑寇(Vitaly Borschenko)表示，該公司為美國、日本、瑞士的客戶提供服務，鑑於目前比特幣需求高漲，還會考慮繼續增加挖礦機。

不過這個城市也非毫無風險。諾里爾斯克去年6月發生發電廠柴油溢出意外，導致總統普丁(Vladimir Putin)宣布國家緊急狀態，狀況雖已排除，但本月9日又發生雪崩掩埋整個滑雪渡假村災難，搜救行動才剛告一段落。

(中時新聞網)