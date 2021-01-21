在部桃爆發院內群聚感染後，案869（越籍看護）的感染源一度找不到，令防疫單位繃緊神經，最後證實是該院醫師（案838）。如今又有專家擔心，院內不排除出現已遭感染但仍在潛伏期或隱性確診者，恐釀再一波群聚。

該名看護的雇主病房在9樓，而染疫的醫護人員，分布在6、7、10樓，也因此，疫調人員對看護位在不同樓層卻遭傳染感到納悶；後來確定案838曾幫其雇主抽胸腔積水，才抓出看護染疫的時間點。

外界擔心看護有事，雇主不是更危險嗎？振興醫院感染科主任李明政接受《中時新聞網》採訪，他指出，雖然醫師執勤時離雇主最近，照理說連距離較遠的看護都被傳染了，雇主應該更危險，但這並不是必然。

李明政強調，身體虛弱的人身邊沒有感染源，比起身強體壯但四周一堆感染者的人來說，風險相對更低，「一對一比較，機率就不一定了。」

「案869最讓我擔心」，根據《聯合新聞網》報導，前疾病管制署長蘇益仁坦言，醫院很多看護會穿梭各樓層病房，找認識的人聊天，足跡較難掌握。如今院內已有群聚感染，住院病患卻無人確診，實在很奇怪，不排除有遭感染但仍在潛伏期或隱性確診者。

醫界擔心，部桃事件可能出現3大破口，除了未確診的隱性病患、已擴散的社區病例，加上此時移出的病人，都具有高度風險。

(中時新聞網)