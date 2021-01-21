住院1天要價14萬還被趕！在台生活的美籍網紅莫彩曦分享，去年底住美國猶他州的爺爺奶奶確診新冠肺炎，住院一天的費用高達14萬台幣，且只要身體狀況有一點點改善，回家不會死掉，就會立刻被醫院趕回家、自行休養，讓她擔心到一度淚崩，而網友則留言祝福兩老早日康復。

在台生活的美國網紅「莫彩曦Hailey」近日分享一則YouTube影片表示，去年11月得知住在美國猶他州的爺爺奶奶確診新冠肺炎，由於兩人分別為81和79歲，年紀大加上本身就有些健康問題，屬於高風險族群，讓她聽到之後非常擔心，一度淚崩。

莫彩曦分享與祖父母視訊的片段，其中莫彩曦的爺爺透露，某天早晨發現奶奶發燒，懷疑是感染新冠肺炎，擔心傳染給家人，就叫了救護車去醫院後，經過一系列的檢查之後，新冠肺炎的檢驗結果證實「奶奶確診！」

莫彩曦的爺爺透露，醫師沒有進一步替他採檢，就宣布他也確診，理由是因為同住伴侶染疫，加上主要照顧兩人的女兒也確診，因此便斷定他肯定也受到新冠病毒感染。

莫彩曦也忍不住問「為何奶奶不能住院休養？」對此，爺爺則無奈地說，醫院的目標總是希望你能盡快出院。他們自稱目的是幫你治療好，但實際上只是想快點幫你趕走。所以當你的狀況有所改善，可以回家而不死掉的時候，醫院就會把你趕回家。

莫彩曦的爺爺也說，再加上住院費用很貴，住一天就要美金5000元（台幣14萬），因此保險公司也不希望你長期住院，兩人就此被迫回家休養；爺爺透露，由於奶奶的肺原本就不好，因此很擔心她撐不過去這一關，所幸2人的身體狀況都有慢慢恢復。

許多粉絲看完影片後紛紛留言，「在病毒面前，我們不分性別、年齡、國籍。希望疫情可以早日消除，也希望爺爺奶奶可以盡快康復」、「聽到彩曦爺爺講到美國疫情醫療很震驚，沒想到保險制度反而讓人命變得不值錢，反觀在台灣病患還可以住負壓病房治癒，希望大家珍惜健保資源」、「希望爺爺奶奶趕快康復！」

(中時新聞網)