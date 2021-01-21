三星（Samsung）在Galaxy S21 Ultra中首度為Galaxy S系列帶來S Pen的支援。這代表什麼意義？或許是Galaxy Note系列即將退出舞台的號角。

知名爆料者 @UniverseIce 稍早前在Twitter 推文「Galaxy Note」搭配一張電影結束時常見的「The End」圖片，明明指出今年下半年星粉將無望看見Galaxy Note系列新品。這與較早之前的傳聞不同，很可能代表三星內部決策的方向已然轉變。

這並非第一次傳出三星將不再推出Galaxy Note手機的傳聞。另一位爆料者 @MauriQHD 在2020年9月便已指出三星將不會再推出Galaxy Note手機，以及Galaxy Note系列經典的S Pen會移植到Galaxy S系列中。後者已經在Galaxy S21 Ultra中實現，讓人不由得也對Galaxy Note將不再推出的傳聞認真看待。

Note series ❌

S series with S-Pen✅



im hearing pic.twitter.com/d1HlsGezSU — Mauri QHD (@MauriQHD) September 21, 2020

三星Galaxy Note是三星在多年前便開始推出的大螢幕手機系列，標榜特色就是有專屬S Pen且可以收納在手機機身中，擁有大批死忠愛好者。三星雖然已讓Galaxy S21 Ultra支援S Pen，但是不僅需要額外以配件形式購買，機身也無法收納（需要收納在指定保護殼的凹槽中）。採用這樣與Galaxy Note系列不同的S Pen收納設計，台灣三星指出會購買Galaxy Note手機與Galaxy S21 Ultra外搭S Pen的消費者型態是不同的，前者屬於「必須要用筆」的族群，後者則是想嘗試使用S Pen的族群。但若三星真的取消Galaxy Note系列，要如何滿足Galaxy Note死忠粉絲的需求，將會是另外一個問題。

除了期待透過Galaxy S21 Ultra培養出新一批類似Galaxy Note粉絲的想法，先前也傳出三星計畫也將S Pen加入到Galaxy Fold系列中的傳聞。可折疊螢幕手機是三星當前大力發展的項目，但此系列的高昂價格、產品耐用性等，能否順利吸引Galaxy Note系列粉絲轉用，仍有不少待克服的挑戰。

若三星果真計畫取消Galaxy Note系列，那麼預計在接下來一段時間將會有更多相關證據支持這類傳聞。而三星Galaxy Note系列的愛好者，或者需要及早開始思考自己下一款手機該到哪裡尋找。

(科技)