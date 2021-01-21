綜合陸媒報導，華為內部人士透露，華為並未停止手機業務的發展，策略轉為「用有限的晶片，無限延長手機業務的生命週期」。消息人士透露，華為沒有停止對P系列和Mate系列的研發，P50、Mate 50等後續機型還會發佈。該人士還稱，已預留800萬片的麒麟9000晶片，「如果全部用在P40上早已賣完了，我們預留了相當一部分給後續的P50和Mate 50」。

事實上，華為可能推出Mate50的傳言一直甚囂塵上。尤其2020年10月份，Mate 40系列正在市場火熱銷售、供不應求時，華為卻宣布停產Mate 40 Pro，當時市場即傳出華為是為了Mate 50系列保留晶片。

騰訊財經早前報導，據稱華為的麒麟9000晶片只有1,000萬片庫存，而Mate 40系列銷量將近400萬台，華為為了後續手機生產不得不保留晶片、割愛生產Mate 40系列。另有爆料人士曾在網路釋出華為P50系列的圖片，並傳出P50系列可能有三款機型，包括P50、P50 Pro、P50 Pro+。

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