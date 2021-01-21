中國證券報報導，全球最大的主權財富基金挪威政府全球養老基金日前發出「英雄帖」，尋覓中國操盤手。挪威政府全球養老基金的管理規模高達10,780億美元。
報導稱，挪威政府全球養老基金運營機構－挪威央行投資管理公司表示，目前對候選管理人的投資風格並無特別偏好，但管理人需要重視投資公司的環境、社會、治理等問題。
挪威央行投資管理公司稱，目前正尋覓兩類中國操盤手，一類掌管中國在岸股票資產，另一類掌管中國離岸股票。
根據該公司官網顯示，截至2019年底，挪威央行投資管理合作的外部管理人不乏中國操盤手，例如新加坡資產管理公司APS資產管理、鼎暉兄弟公司潤暉、香港投資機構凱思博資本、香港投資機構行健資產管理等都位列其外部管理人名單。這些公司均在中國市場有亮眼業績。
在挪威政府全球養老基金之外，傳出加拿大養老金等海外長線投資者近期也在紛紛調研，網羅優秀的中國投資選手。
(工商 )
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