高市衛生局澄清，目前萊豬檢測幾乎全由衛生局包辦。圖為高市衛生局實驗室。（柯宗緯翻攝）

德國知名檢測機構「騰德集團」在台騰德姆斯技術顧問公司與高雄市府及台中市府合作檢驗美豬、美牛，但今天遭媒體驚爆檢驗報告造假。對此，高市衛生局今澄清，與對方簽訂合作備忘錄後，一件都還沒委託檢驗，但未來若查證造假屬實，將予以解約。

據了解，去年10月6日高市衛生局與高市「食品安全實驗室策略聯盟」已通過乙型受體素類認證之民間實驗室，包括中央畜產會、台灣檢驗科技股份有限公司(SGS)、全國公證檢驗公司、歐陸食品檢驗股份有限公司、騰德姆斯技術顧問股份有限公司簽署「加強查驗進口肉品含萊克多巴胺殘留容許量合作備忘錄」(MOU)，正式啟動檢驗合作交流機制，為萊豬檢驗量能超前部署。

當時高市衛生局發布新聞稿指出，為落實高雄市長陳其邁擴大肉品稽查政策，提升進口肉品萊劑查檢量能，未來每周檢驗增加量將超過目前的10倍。未料如今傳出合作檢驗萊豬的實驗室疑似出包，引發民眾疑慮。

衛生局副局長林盟喬澄清，高市衛生局與騰德姆斯技術顧問公司僅簽署合作備忘錄，截至目前從未委外任何檢體至該公司，針對媒體報導檢驗報告造假事件，目前檢調已介入調查，衛生局也將持續查證，倘若未來查證屬實，將與該公司解除食品安全實驗室策略聯盟合作關係。

林盟喬補充說，衛生局從去年9月起擴大檢驗監測市售牛肉及豬肉之乙型受體素21項（含萊克多巴胺），統計去年9至12月共計檢驗牛、豬及加工品263件，其中260件由衛生局自行檢驗，3件為委外（1件為中央畜產會，另2件為配合中央對地方衛生局聯合分工政策，委託至彰化縣衛生局檢驗），均符合相關規定。

(中時 )