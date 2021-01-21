美國總統拜登就職，美股3大指數創新高，加上台積電和聯發科股價再創新高，激勵台股盤中再度飛越萬六大關，最高來到16149點，大漲343點，再創歷史盤中新高。法人表示，半導體族群人氣高漲，大盤續上攻創高仍可期。

美國總統拜登宣誓就職，美股上演慶祝行情3大指數創新高，加上台積電和聯發科盤中股價再創新高，激勵台股加權股價指數不斷墊高，不僅再度飛越萬六大關，盤中最高更來到16149點，大漲343點，再創歷史盤中新高。

到11時，台股加權指數來到16139.66點，大漲333.48點，漲幅2.1%，成交值來到新台幣1940億元，其中電子股盤中漲2.61%，金融股漲0.96%。

主要電子權值股強勢，其中台積電股價再創新高，來到666元，漲2.9%，聯發科走勢堅挺，突破900元大關，最高來到934元，大漲7.11%，再創歷史新天價。此外聯電最高來到54.7元，漲近5%。

鴻海穩健最高來到117.5元，漲2.62%。此外面板雙雄走強，友達最高來到14.8元，大漲7.63%，群創最高來到13.8元，漲5.74%，半導體封測股也相對強勢。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股盤中再創新高，主要是半導體指數表現強，此外原物料和傳產族群助攻，預估今天量能可到3100多億元。

展望台股後市，簡伯儀表示，半導體族群人氣高漲，加上晶圓代工龍頭台積電股價再創新高，未來台股若價量控制得宜，大盤續上攻創高仍可期。

法人表示，現有資金面及技術面仍偏多態勢，且農曆年前資金充沛、拜登新政、法說、美財報等題材不斷，有望延續台股熱度，預估農曆年前的紅包行情仍可樂觀期待。（編輯：鄭雪文）1100121

(中央社)