新冠肺炎疫情升溫，繼國防部要求官兵勿前往桃園，澎湖縣政府、苗栗縣政府下令即日起，縣府及所屬機關員工若非必要，請勿前往桃園洽公、出差。對此，來自桃園選區的民進黨立委鄭運鵬今表示。尊重各縣市政府決定，但希望這樣的訊息不要輕易發布，避免造成不必要恐慌。

衛福部桃園醫院新冠肺炎群聚升溫，澎湖縣政府昨天率先開第一槍，要求縣府及所屬機關員工，若非必要暫時勿前往桃園洽公、出差，苗栗縣政府、雲林縣政府隨後宣布跟進澎湖縣政府政策。

對此，鄭運鵬表示，這一年多來桃園是防疫第一線，壓力很大，各地縣市政府避免所屬員工到桃園進行公務活動可以理解，但不希望造成恐慌跟標籤化，標籤化會帶來歧視，目前為止指揮中心及桃園市政府全力做好防疫工作，請大家配合，不必要引起恐慌，希望不要有連鎖效應。

鄭運鵬認為，各縣市政府現在對桃園有點冷眼旁觀，把桃園獨立起來呼籲大家不要前往，想請教若各地鄉親返台過農曆春節，究竟要讓民眾留在桃園還是回去，希望類似禁止到桃園的訊息不要輕易發布，若各縣市政府有疑慮，可以請教桃園市政府，會提供正確訊息，不會有所隐瞒。

(中時 )