軍事航空網站「警報5」(Alert 5)在1月19日發布一則消息，表示依據空中飛航廣播式自動相關監視ADS-B記錄，發現1月13日呼號為PEARL50之美軍KC-135空中加油機，在臺灣南方空域與長榮BR225班機，發生空中危險接近事件，兩機空層相距不足1000呎，已稱的上「危險接近」。遇到如此頗為明顯的飛航不安全事件，中華戰略學會研究員張競博士不禁想問：我們現在這個「對美關係史上最好」的政府，是否有向美國方面交涉此事？

根據「警報5」的報導，事件發生在1月13日，planefinder.net捕獲的ADS-B(空中廣播式自動相關監視)資料，當天當天早上在恆春以南的巴士海峽空域，美國空軍KC-135空中加油機（空中編號PEARL50），與長榮航空的BR225航班，垂直距離不到1,000英尺(約300公尺)。依國際民航組織的規定，在FL290(飛航空層29000英尺，約8840公尺)以上飛行的飛機，應保持最少2,000英尺(600公尺)的垂直距離。當天兩架飛機的垂直距離小於1,000英尺。

「警報5」也發表了台北飛航管制局的錄音，該段錄音明顯可聽到管制人員呼叫ADS-B識別編號1400，並且位於KABAM管制點附近之不明機，其已干擾臺北飛航情報區內之飛航活動，並要求其轉換通信頻道至127.9MHz與臺北區管中心通聯。」

中華戰略學會研究員張競博士解釋這則新聞，他說：「美機在臺海周邊活動時，ADS-B所顯示答訊機識別碼經常為1400，而依據國際民航組織規範，在民航機飛航空層FL290至FL410(飛航空層41000英尺，12496公尺)，其標準空層間隔是2000呎(600公尺)，但若是採取縮減垂直隔離空域作業(RVSM: Reduced Vertical Seperation Minimum)時，才會縮小到1000呎(300公尺)。

但是由於美機並未接受台北飛管中心管制，因此空層距離絕對要保持更大的區隔，這也就是Alert 5表示，兩機最小距離要保持至少2000英呎的意思。總之這兩機確實是接近到危險狀態，這沒有任何爭議。」

軍事航空網站Alert... 由張競發佈於 2021年1月20日 星期三

張競說，其實早在去年7月，就曾被媒體問過相關問題，當時就預見到美國軍機在此等空域活動，特別是進行加油訓練或是真正實施加油作業，總有一天會產生飛航安全事件，結果「不幸而言中」，但所幸這起事件只是接近，而沒有出現更可怕的損失。

張競認為，這起事件如果沒有Alert 5的報導，我們根本不知，真的必須質疑幾件事：首先是民航單位是否曾透過外交管道向美軍交涉，並要求提出解釋與說明？其次是為何民航單位不主動發佈新聞稿，反而是國外航空網站將此事曝光，政府是要遮掩什麼？

另一方面，美國軍方在全球經常發生這種空中危險接近的飛航狀況，而且動輒就譏評對方「不專業」，但是仔細聽聽台北區管中心管制員呼叫內容，從這個事件上來看，美國軍機任務空域選擇與臨場應變，其實，也不太專業。

最近在共機在台灣海峽南部，我防空識別區西南角多次飛航，該空域各過境國際航線與國內航線又極度密集，假若共軍不能妥善管制其戰機飛航空層，遲早也會發生此種情事。

臺海周邊外籍與共軍機艦海空活動頻繁，但民用航空安全講究專業管控，希望不要因政治取捨，掩蓋或扭曲真實面貌，更不應姑息任何飛航安全問題。

(中時新聞網)