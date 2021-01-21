大安分局瑞安街派出所的女警高凱瑄經常在臉書分享日常照，看她吃雞排的樣子，是不是非常可愛呢！（翻攝臉書《艾瑪》）

這裡有超正女警！近2日臉書社團流傳一張清純的馬尾女警員在雨中躲雨的照片，不少網友紛紛被女警的甜美顏值爆擊，瘋喊想當歹徒！據悉，這張照片為去年在北市開平餐飲園遊會所拍下的照片，照片中的女警真實身分則為，在大安分局瑞安街派出所服務的女員警高凱瑄。

一位男網友20日在臉書社團《新．路上觀察學院》發出一張清純女警照，只見照片中的女警身穿警用雨衣，長相甜美的她留著妹妹頭瀏海，綁著馬尾，明亮的大眼笑著看向遠方，並拿著傳單在頭上擋雨，氣質的瞬間被男網友拍下，宛如電影海報。

女警員顏值太高，照片迅速的在網上流傳開來，不少網友在留言區暴動，寫下許多衝動言論，截至目前為止該篇貼文已超過2.1萬個讚，管理員甚至怕網友太失控，而關閉了貼文的回應功能，就怕網友意淫過頭。

高凱瑄穿警服的樣子實在太漂亮，更曾票選上「最想被她抓」正妹女警特輯。（翻攝臉書《艾瑪》）

2019年母親節前夕，大安分局曾在臉書上分享局內舉辦的母親節慰勞活動，高凱瑄（左）也現身影片中，用相當寵愛的眼神注視著一旁敬愛的母親（右）。（翻攝臉書《大安波麗士》）

據了解，照片的背景為台北市大安區開南餐飲去年舉辦園遊會，大安分局加派警力至現場維安，而女警姓名則為高凱瑄，民國83年出生，警專32期畢業，於2015年10月出任於大安分局瑞安街派出所，先前早已因長相甜美而屢屢躍上新聞版面，在網上小有知名度。

現年27歲的高凱瑄常在臉書分享警職與個人生活，塗鴉牆上滿是豐富精采的照片，甜美的長相加上帥氣的警服，每每為她引來眾多的關注，更有「最正警花」的封號，個人臉書也累績逾5000位追蹤者。

(中時新聞網)