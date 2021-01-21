基隆長庚醫院因應國內本土確診個案增加，22日起調整探病管制，一般病房禁止訪客探病，並限制每床僅能有1名陪病者。
長庚醫院表示，進入醫院須全程佩戴口罩並洗手，門診、急診、檢查、洗腎等病患就醫時，僅限1名陪伴家屬。另外，一般病房禁止訪客探病，每床僅能有1名陪病者；加護病房每日固定上午11點至11點半開放1次探視，每床每次1人，12歲以下暫停入院探視。
長庚醫院指出，每日晚上6點至隔日早上6點，須持「陪病證」進入醫院，而探病管制，往後會再視疫情狀況擬定應對措施。
(中時 )
基隆長庚醫院因應國內本土確診個案增加，22日起調整探病管制，一般病房禁止訪客探病，並限制每床僅能有1名陪病者。
長庚醫院表示，進入醫院須全程佩戴口罩並洗手，門診、急診、檢查、洗腎等病患就醫時，僅限1名陪伴家屬。另外，一般病房禁止訪客探病，每床僅能有1名陪病者；加護病房每日固定上午11點至11點半開放1次探視，每床每次1人，12歲以下暫停入院探視。
長庚醫院指出，每日晚上6點至隔日早上6點，須持「陪病證」進入醫院，而探病管制，往後會再視疫情狀況擬定應對措施。
(中時 )
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