魏德聖導演醞釀20年，打造臺灣影史有史以來最高規格和資金的「臺灣三部曲」系列電影，由LnB信用市集推出全新電影平台投資計畫。雲豹能源率先投入近百萬，由執行長譚宇軒代表啟動贊助計畫，展現雲豹能源力挺臺灣電影產業發展、關懷土地環境的決心。

雲豹能源投入太陽能產業邁入第五年，致力拓展綠色能源，站在「綠色企業」的角色下，期望用生活化的方式將「永續」理念傳遞到這片土地上的每個角落，今年特別跨界合作，贊助魏德聖導演的最新作品「臺灣三部曲」電影計畫，支持臺灣電影發展。雲豹能源執行長譚宇軒表示，魏德聖導演從海角七號、賽德克巴萊、KANO到52 Hz I Love You，總是嘗試在不同的題材中，運用多元的片型交織溫暖的力量，述說臺灣故事、編導臺灣電影，記錄他對社會的觀察、對土地的熱愛，這分熱情與雲豹能源秉持的理念相同，因此義不容辭加入這次「臺灣三部曲」電影投資行列。

以「臺灣三部曲」為核心，延伸的整體電影計畫，總稱為「臺灣400年系列電影」，將耗資45億台幣。這當中包括5部電影，分別是《首部曲：火焚之軀》、《二部曲：鯨骨之海》、《三部曲：應許之地》，講述的主軸為西拉雅獵鹿勇士呢喃、漢人海盜郭懷一、荷蘭傳教士楊恩，這是橫跨半世紀，超越族群的大航海時代，另外還包含《尋找福爾摩莎》紀錄片與動畫片《達娜米》。

這一系列電影闡述「臺灣文化」不應該狹隘的限縮在漢人文化或是原住民文化，而是多元並進，透過三部電影、三個角度、三個族群，講述臺灣的故事，展現臺灣的多元文化，並世代傳承。

(時報資訊)