聯合航空（United Airlines）連續第四個季度虧損，雖然看好到2023年獲利能力將超過疫前水準，但也警告因新冠疫情危機惡化，今年初的營收將受到影響。

受此打擊，聯航周三盤後股價下挫2.68%，報43.97美元。

聯航去年第四季由盈轉虧，淨損達到19億美元，較前一年同期的淨利6.41億美元大幅衰退，亦為連續第4個季度虧損。其第四季營收年減69%，為34.1億美元，略低於市場預估的34.4億美元。

第四季經調整後每股虧損為7美元，略高於市場預期的每股虧損6.60美元。

包括債務與遣散費在內，聯航第四季平均每日耗損約3,300萬美元。排除這些項目後，每日核心現金消耗平均為1900萬美元，較前一季減少500萬美元。

聯航全年淨損為70.7億美元，創下2005年以來的虧損新高記錄。

執行長Scott Kirby表示，這場疫情已徹底改變聯合航空。

該公司高層表示，新冠肺炎疫苗普及將推動航空旅行的復甦。但由於短缺問題難以解決，迄今疫苗的推出仍緩慢而混亂。

儘管聯航對2023年的目標表示樂觀，但預期營運不會在今年初就出現反轉。該公司表示，首季營收仍可能較2019年同期下滑65%～70%，並預期首季運量將較2019年同期大減至少51%，呼應美國航空（American Airlines）先前提出類似的展望。

聯航的貨運業務再次證明是疫情期間的一大亮點，該事業去年第四季營收大幅成長77%，達到5.6億美元，貢獻整體營收的16%，遠大於前一年同期的僅3%。

(時報資訊)