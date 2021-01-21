《證交所》2月5日封關、10~16日休市、20日補班不交易 11:252021/01/21 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣證券交易所公告，有價證券集中交易市場於110年2月5日（星期五）封關，配合農曆除夕及農曆春節，2月10日(星期三)至2月16日(星期二)休市5日。2月20日（星期六）補行上班，但該日不交易亦不交割。 《金融股》凱基證承銷台郡ECB案 超額認購逾4倍 台灣大首推5G計日型方案 3日吃到飽300元 (時報資訊) #封關 #證交所 #補班 #春節 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 NBA》恩比德罰球多過綠軍全隊 史馬特暗批裁判 11:462021/01/21 體育 台積、京元電 逐季看旺 04:102021/01/21 證券．權證 馬雲露臉了 阿里大漲10％ 04:102021/01/21 財經要聞 連騰科技21日每股25元掛牌興櫃 08:592021/01/21 財經 《半導體》景碩Q1淡季不淡 今年獲利動能看旺 11:252021/01/21 財經 台積電攻660天價 台股漲逾300點、衝萬六 09:112021/01/21 財經 拜登登基行情歷任總統之冠 標普500指數近2個月大漲13％ 04:102021/01/21 財經要聞 大陸三大電信商要求紐交所覆議下市 10:432021/01/21 財經 拜登就任美國新總統 百日鋪陳中美未來4年關係 11:362021/01/21 兩岸 台積電市值衝破17兆元 台股新里程碑 11:122021/01/21 財經 部桃院內現況曝光 護理師自願入住病房：我要保護家人 10:222021/01/21 生活 財經熱門新聞 隔離就賠10萬 防疫神保單狂賣驚傳停售 公司回應了 - 財經 - 工商 台積電重招擋陸晶片業攬才 中芯遭警告難有第2個梁孟松 - 財經 預測拜登對陸政策走向 日學者：除貿易戰外衝突都會加劇 - 財經 貿易戰再打4年？美準財長葉倫變臉：用全部工具解決大陸問題 - 財經 東森直消電商業績翻倍成長 包下藍寶石公主號辦獎勵旅遊 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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