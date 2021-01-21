台灣證券交易所公告，有價證券集中交易市場於110年2月5日（星期五）封關，配合農曆除夕及農曆春節，2月10日(星期三)至2月16日(星期二)休市5日。2月20日（星期六）補行上班，但該日不交易亦不交割。

(時報資訊)