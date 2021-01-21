美國新任總統拜登昨日舉行就職典禮，我國駐美代表蕭美琴受邀觀禮。綠委陳亭妃表示，不論民主黨或共和黨，台灣都有友好管道，不會因為哪個黨上台就改變。綠委林俊憲說，這是台美42年來史上最佳。

陳亭妃指出，自42年前台美斷交後，美方第一次正式邀請台灣參加美國總統就職典禮，這是所有外交人員努力，大家一步一步努力下來的成果，這對台灣人民來說，也是一個象徵。未來台灣要努力，別因為任何議題而影響到台美之間的關係。

林俊憲說，過往台灣代表團若要出席，只能透過友好的國會議員索取一般民眾也能用的入場券，但這次完全不同，蕭大使是以外國使節的身分直接受到籌備委員會邀請，意義之重大自不在話下。

林俊憲表示，這場典禮最大的重點，就是宣示台美關係不會因政權交替生變，其中值得注意的是，前美國國務卿龐佩奧在任期末端，宣佈廢除美國政府對台內規，讓台美得以用官方身分交流，或許這正是這次蕭美琴能夠正式出席的原因。川普時期的改變適用到拜登就職典禮上，這就是台美關係持續友好的鐵證。

林俊憲說，今天對台灣和美國人民來說，都是值得慶祝的一天，唯一會不開心的，恐怕是那些前陣子不斷唱衰台灣、酸外交部的國民黨人士，這提醒我們話千萬不要說太滿，看完就職典禮，再來就要看這些人該怎麼自圓其說。

(中時 )