高雄財政局舊市立總圖、以及漢神百貨商圈的2筆地上權，21日脫標，分別由新光人壽和全聯實業，各以3.02億元、2.62億元得標，分別高出底價12.60％和24.76％。

富住通商用不動產研展部主任許值瑋21日表示，高雄財政局2筆地上權招商案，21日開標，舊市立總圖、以及漢神百貨商圈的地上權，各有1標參與，因此，全部順利脫標。

新田路與自強三路口的商業區開發案，面積1,552平方公尺（約469.48坪），土地使用分區為第四種商業區，建蔽率60％，容積率630％，鄰近大立百貨、漢神百貨商圈。

該筆地上權的地上權存續期間70年，權利金每坪底價約44.73萬元，總底價約2.10億元，由全聯實業以每坪55.81萬元、總價2.62億元得標，溢價率約24.76％。

至於捲土重來的舊市立總圖設定地上權開發案，基地面積1,838平方公尺（約556坪），土地使用分區為第五種商業區，建蔽率70％，容積率840％，權利金底價約2.69億元，地上權存續期間70年，換算每坪底價約48.38萬元。

舊市立總圖鄰近新崛江商圈，距離捷運紅線中央公園站集捷運橘線市議會站，只有數百公尺，交通便捷，該案由新光人壽以每坪54.48萬元、總價約3.02億元得標，溢價約12.60％。

(工商 )