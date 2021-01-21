高雄財政局舊市立總圖、以及漢神百貨商圈的2筆地上權，21日脫標，分別由新光人壽和全聯實業，各以3.02億元、2.62億元得標，分別高出底價12.60％和24.76％。
富住通商用不動產研展部主任許值瑋21日表示，高雄財政局2筆地上權招商案，21日開標，舊市立總圖、以及漢神百貨商圈的地上權，各有1標參與，因此，全部順利脫標。
新田路與自強三路口的商業區開發案，面積1,552平方公尺（約469.48坪），土地使用分區為第四種商業區，建蔽率60％，容積率630％，鄰近大立百貨、漢神百貨商圈。
該筆地上權的地上權存續期間70年，權利金每坪底價約44.73萬元，總底價約2.10億元，由全聯實業以每坪55.81萬元、總價2.62億元得標，溢價率約24.76％。
至於捲土重來的舊市立總圖設定地上權開發案，基地面積1,838平方公尺（約556坪），土地使用分區為第五種商業區，建蔽率70％，容積率840％，權利金底價約2.69億元，地上權存續期間70年，換算每坪底價約48.38萬元。
舊市立總圖鄰近新崛江商圈，距離捷運紅線中央公園站集捷運橘線市議會站，只有數百公尺，交通便捷，該案由新光人壽以每坪54.48萬元、總價約3.02億元得標，溢價約12.60％。
(工商 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。