貨櫃三雄終結跌勢，今天股價回升，陽明一度觸及漲停價，長榮大漲逾9%。分析師指出，股價先前漲多修正，外資昨天大買貨櫃三雄，帶動相關個股回彈。

外資昨天分別買超長榮和陽明4萬7716張、1萬8325張，位居買超排行冠、亞軍，另同步買超萬海1878張。

貨櫃三雄今天股價走高，陽明一甩分盤交易陰霾，開高震盪，盤中觸及漲停價22.2元，長榮也有9%以上漲幅，來到33.4元，至10時53分，交易量分別來到27.2萬張與16.7萬張；萬海盤中漲3.6元，高點來到45.7元。

分析師指出，外資昨天大買貨櫃航運股，且融資張數降低，籌碼較先前乾淨，帶動航運股股價今天回溫。市場預期貨櫃航運財報亮麗，投資人可持續關注股價在財報公布前後是否有正向表現。若財報開出好成績，但呈現利多不漲時，就得留意。

展望今年海運表現，台驊控股董事長顏益財日前指出，經濟復甦，歐美庫存量仍低，帶動海運需求持續增加，且因疫苗運輸排擠空運貨物，部分貨品將會轉單至海運，認為今年上半年海運市場依舊熱絡。

他認為，預計遠洋航線運價在今年第3季以前不會太差，有望維持高檔，不過，近洋線運價要維持高檔恐有難度。（編輯：楊玫寧）1100121

(中央社)