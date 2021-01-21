部立桃園醫院群聚感染延燒，部分人將矛頭指向醫護人員不夠警覺，但一名在北部醫學中心任職的護理師表示，去年因出現感冒症狀，被醫院感控小組要求採檢兩次及居家隔離，豈知，當月月薪竟被扣了3000元，事後申訴也都沒下文，坦言很後悔當初向主管承認喉嚨痛，網友看了她的經歷，雖替她感到不合理，但認為至少心裡比較安心。

原PO昨（20）日於PTT女人板發文表示，她在北部某醫學中心任職，去年曾有喉嚨痛、流鼻水症狀長達6天，被醫院感控小組要求採檢及居家隔離，須檢驗結果兩次為陰性，才能重返崗位。

原PO說，拿到當月的薪水才發現有短少，致電人資才知道，居家隔離的那幾天，都算病假得扣半薪，所以薪水少發3000元。她無奈表示，事後已透過管道申訴，但20天過去了都沒下文，原本只要吃感冒藥就可以繼續上班，卻被強迫隔離，除了扣薪，再加上自費採檢費用1560元，一共損失4500多元，「好後悔當初向主管告知有喉嚨痛症狀，不說就沒事了，大家覺得我該算了嗎？」

貼文曝光後，不少網友認為扣半薪及自費雖不合理，但非常時期只能多忍耐，至少經過篩檢後，能確定是健康的。原PO也在留言區補充回應，其實從去年到現在，都還沒領到政府補助，非常羨慕居家隔離14天就能拿到14000元的人，不過她也表示，申訴失敗也只能算了，「弄到被辭職就糟糕了」。

(中時新聞網)