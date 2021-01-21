新冠肺炎疫情肆虐全球，即便事隔一年仍不見趨緩，不過傳出英國樂壇巨星羅比威廉斯（Robbie Williams），年底前往加勒比海度假後，竟確診新冠肺炎，目前一家六口都在當地進行隔離，此外長達14天的「天價隔離費」也因此曝光。

根據外媒《TULSA WORLD》報導，羅比威廉斯去年年底與妻子帶著4個孩子前往加勒比海跨年，沒想到度假期間卻突然感到身體不適，被診斷出感染新冠肺炎，目前只能待在別墅隔離，難得共享天倫之樂的假期因此泡湯，對此有消息人士透露，羅比威廉斯1月初才被拍到和家人坐遊艇出海，即便全程都有戴口罩，仍不幸染疫，至於家人是否也被感染？目前仍尚未確定，但據悉羅比威廉斯目前病得很重。

此外羅比威廉斯為了度假租下的豪華別墅，光是一周租金就高達10萬英鎊，相當於台幣400萬元，如今羅比威廉斯確診新冠肺炎，隔離14天至少得再花費800萬新台幣，費用可以說是相當驚人，而去年羅比威廉斯從澳洲返回洛杉磯後，也曾身體不適出現相似症狀，當時獨自在酒店隔離3周後，確認只是罹患感冒，才返家與妻兒團聚，沒想到1年後卻還是不幸確診。

英國「壞小子」羅比威廉斯，多次被葛萊美和全英音樂獎提名及獲獎，也受邀入選英國音樂名人堂，是揚名國際的樂壇巨星，不過2018年6月在國際足總世界盃開幕儀式時，演唱過程竟對鏡頭豎起中指，不雅行徑一度引起網友撻伐。

(中時新聞網)