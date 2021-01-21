美國新任總統拜登就職，總統府恭賀拜登（Joseph R. Biden Jr.）、副總統賀錦麗（Kamala D. Harris），總統蔡英文代表我國政府及人民向拜登總統及賀錦麗副總統表達誠摯祝賀。

蔡英文認為，美國不僅是台灣在國際上最重要的盟友，也是共享自由民主價值的堅實夥伴，長期以來，台美雙方在政治、經貿、安全與文化等各項領域的多元緊密合作，不但促進兩國人民溫暖深厚的友誼，對於區域的和平穩定與繁榮發展更有積極正面的貢獻。

蔡英文祝福在拜登總統帶領下的美國新政府，能夠順利推展各項施政，亦期待台美關係能在既有的良好基礎上，持續增進兩國人民福祉及友誼、持續深化合作夥伴關係；並共同致力維護區域的民主自由、和平穩定與繁榮發展，對兩國及國際社會堅定貢獻良善力量。

外交部表示，「第59屆美國總統副總統就職典禮」在美國首都華盛頓國會山莊西草坪舉行。我國駐美代表蕭美琴接受籌辦單位「就職典禮國會聯合委員會」（Joint Congressional Committee on Inaugural Ceremonies, JCCIC）正式邀請，代表政府出席致賀新任美國總統拜登及副總統賀錦麗。

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