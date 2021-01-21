時序進入農曆12月，即將邁入金牛年，民眾陸續著手置辦年貨，準備即將來臨的春節假期，更期待牛來運轉一路發，國銀紛紛推出刷卡優惠，其中台新銀行推出「牛轉錢坤 6％發發發」，於六大通路刷台新VISA信用卡消費滿額，即享最高6％回饋，及萬元刷卡金贈獎，總獎額100萬元。

台新銀行支付金融處副總經理黃天麟表示，受到疫情影響，國人無法在2021年農曆春節假期出國度假，預期民眾的國內消費將集中在年貨年菜、百貨網購、餐飲旅遊等主要類別，推出刷卡回饋。民眾於1月20日起至3月31日，期間內刷台新銀行Visa信用卡，指定消費區間於六大通路的百貨、量販超市、網購、旅遊、餐飲、保險等，消費累積滿38,000元，同時至Richart Life APP下載優惠券，即可獲3％刷卡金回饋。若搭配玫瑰Giving商務御璽卡，國內節假日、國外消費享最高3％回饋，合計6％回饋。

黃天麟指出，為迎接金牛年的到來，推出的「牛運當頭 賺萬元紅包」，1月20日起至3月31日期間刷台新Visa信用卡，不限消費通路，單筆消費滿1,000元，即可獲一次抽獎機會，預計送出總額100萬元紅包（100份1萬元刷卡金）。

愛吃牛肉的民眾也別錯過「美饌牛饗宴 逢8買一送一」，台北晶華酒店「Robins鐵板燒40g美國頂級莎朗牛排套餐」，及食客力推的王品集團高端品牌THE WANG「鹽烤牛小排佐海大蝦套餐」，台新卡友只要在1／28、2／8、2／18、2／28、3／8、3／18、3／28上午10點準時登入Richart Life APP，就有機會搶到王品集團THE WANG、夏慕尼、和牛涮、原燒O-NiKU。台北晶華酒店Robins鐵板燒及azie爐烤肋眼套餐、礁溪晶泉丰旅三燔本家、台中日月千禧極炙牛排館、台南香格里拉龍蝦牛排館等，限量美饌牛饗宴買一送一優惠券。

值此消費旺季，黃天麟提醒民眾，可善用信用卡聰明消費，尤其是台新銀行提供超優惠的刷卡回饋方案，無論是採買年貨家電、聚餐旅遊，或其他大額消費，都能輕鬆賺回饋。

(工商 )