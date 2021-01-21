近年加速發展新能源汽車的大陸車廠比亞迪21日宣布，將按每股225港元價格配售1.33億H股新股，集資299.25億港元，將用於補充營運資金、償還帶息債務、研發投入以及一般企業用途。

比亞迪H股股價21日受此消息激勵大漲，截至11點15分，比亞迪H股報252.2港元，上漲3.36％。

比亞迪在香港聯交所公告，將配售的1.33億股新H股，分別占公司已發行H股及經擴大後已發行股本的14.54％及12.69％；占已發行股份總數分別4.88％及4.65％。配售價較該公司H股20日收盤價244港元折讓約7.8％。

比亞迪公告，伴隨著新能源汽車行業的爆發，將抓住行業發展機遇，加大對新能源汽車業務的佈局。電動化及智慧化是汽車行業未來發展方向，將通過技術革新實現新能源汽車對燃油汽車的加速替代，並通過汽車智慧化領域的軟硬體佈局，實現傳統汽車向智慧汽車的飛躍。此外，將持續加大動力電池的產能佈局，推動大陸動力電池向全球汽車廠商輸出。

(工商 )