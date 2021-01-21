去年10月15日下午2時許，42歲王姓男子提著家用垃圾，打算丟棄行人專用垃圾桶，被環保局稽查人員發現，王男聽到稽查員表示要開罰，立即拔腿狂奔闖紅燈穿越車道，不幸疑似被中央分隔島絆倒，摔在馬路中央，被後方休旅車追撞輾斃，事後王男家屬對環保局2位稽查員與肇事駕駛提告。但台北地檢署以3名被告無法預測王男行動、來不及反應等理由，21日都處分不起訴。

回顧此案經過，王男被環保局稽查人員發現亂丟垃圾，聽到要被罰錢，隨即轉身往馬路對面狂奔，不顧交通號誌闖紅燈，又疑似因為緊張被分隔島絆倒，摔倒在車道後，遭後方1輛休旅車追撞輾過，送醫後宣告不治，警方事發後將59歲陳姓肇事駕駛，依過失致死送辦，劉、魏兩名稽查員則以業務過失移送台北地檢署偵辦。

此新聞被轉貼到PTT，引發網友不少評論「自作心虛還摔個狗吃屎被輾..結果害到三個人」。其他鄉民也紛紛表示「駕駛倒楣」、「有夠雖小」、「駕駛超無辜」、「為了省垃圾袋，送了一條命」「希望無辜的三人都沒事」、「家屬也太有臉 人家根本沒追上去」、「休旅車駕駛能告家屬損害賠償嗎」。

檢察官勘驗密錄器已與路口監視影像，傳訊當事人、路人作證後，認為當時王男被稽查員叫住後，突然轉身朝馬路跑去，稽查員與對向汽車駕駛都來不及反應而發生憾事，因3名被告事發時無法預測王男行動與來不及反應，今對3人都處分不起訴。

(中時新聞網)