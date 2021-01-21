記憶體廠旺宏(2337)將於下周三（27日）舉行法說會，因宅經濟及遠距商機，加上車用需求回溫，有助於支撐第一季淡季業績，在法說會前，股價走揚，外資連續兩天共計買超16839張。

旺宏去年營收創新高，2020年合併營收達398.01億元，較2019年增加13.7%。其中，去年第4季營收101.57億元，比第3季的旺季高檔109.57億元下滑7.29%，表現仍相較以往不淡。

旺宏去年第3季營收攀高，因大客戶任天堂部分訂單提前於9月出貨，影響第4季ROM銷售較第3季減少。旺宏於上季法說會表示，編碼型快閃記憶體（NOR Flash）需求比預期好，第4季報價也相對穩定；單層式儲存型快閃記憶體（SLC NAND Flash）第4季報價將持穩或微跌，銷售可望成長。

旺宏2020年持續受惠宅經濟及遠距商機，全年營收達398.01億元，比2018年的369.53億元更佳，去年創下年度營收新高紀錄。

上季法人說明會中，旺宏董事長吳敏求指出，若貿易戰不停歇，今年NOR Flash市場可能會供不應求；其中，高密度產品因提供者較少，供給將更緊張，並看好今年車用、工業、醫療與有高品質需求的領域，都可望有不錯發展。

回顧去年第3季，旺宏受惠宅經濟及遠距商機，第3季營收109.57億元，季增18%，為歷史次高。第3季毛利率36%，較第2季拉升1個百分點，稅後淨利16.18億元，季增22%，每股純益0.88元。2020年前3季EPS達2.27元。

此外，美國政府將中芯國際列入禁止貿易的實體清單，旺宏可望持續受惠於轉單效應，NOR Flash供需並將轉好，有利價格上揚。

(時報資訊)