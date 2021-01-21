開發金(2883)旗下凱基證獨家取得國內軟式印刷電路板(PCB)大廠台郡(6269)科技第四次海外無擔保可轉換公司債(ECB)案，籌資金額達1.224億美金。

台郡為全球主要手機零組件一線軟板供應商。去年底向金管會申請獲准發行海外無擔保可轉換公司債後，隨即於今年1月20日完成訂價，在近期台幣持續升值匯率波動大，本次ECB仍以面額102%溢價發行，且賣回收益率設計0%，為近期市場首創，本次ECB轉換價為每股新台幣136元，按當日之收盤價每股新台幣113.5元計算，溢價率約高達120%，募集資金約當新台幣34億元，將供作未來海外購料及購置進口設備所需。該ECB存續期間為三年，近日將於新加坡證券交易所掛牌交易。

該案整合凱基證券及凱基證券亞洲(KGI Asia Ltd.)的亞洲投資銀行平台，共同執行內容包括台灣主管機關送件申請及海外獨家主辦配售，吸引包括歐洲、美洲及亞洲等外資專業投資機構熱烈參與，超額認購達4倍以上，成功為台郡再添營運資金且創造更高的國際資本市場知名度。

凱基證券表示，台郡科技是國內指標型的績優企業，本次ECB首創面額溢價發行，在國際投資圈引發高度的關注與熱烈的迴響，為近期資本市場活動注入活水，也為台灣企業向海外市場募資再寫新頁。尤其本案可轉換公司債的發行為鎖定台幣匯率，對台資企業的台郡科技而言，能降低其財務風險，更有利於企業海外舉債。

(時報資訊)