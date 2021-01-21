最新公布的數據顯示美國原油庫存意外增加，再度點燃對防疫限制措施可能削弱原油需求的擔憂，周四原油價格回落。

周四美國期油價格下跌27美分或0.5%，報每桶53.04美元，結束連漲兩天的升勢。布蘭特期油跌26美分或0.5%，為每桶55.82美元。

在隔夜市場中，因投資人看好拜登領導的美國新政府將推出大規模紓困與振興方案，有利於原油需求前景，周三紐約期油收漲26美分或0.49%，為每桶53.24美元。倫敦布蘭特期油收漲18美分或0.32%，為每桶56.08美元。

稍早前美國石油協會（API）公布上周美國原油與成品油庫存均增加。上周（截至1月15日）美國原油庫存增加260萬桶，為約4.871億桶，市場預估為減少120萬桶。

美國原油期貨交割地庫欣上周原油庫存減少430萬桶。

上周汽油庫存增加110萬桶，少於市場預估的增加280萬桶。包括柴油與取暖油在內的餾分油庫存增加81.6萬桶，少於市場預估的增加120萬桶。

此外，API數據顯示上周美國煉廠煉油量每日增加29.4萬桶，美國原油進口量每日增加34.2萬桶。

Axi首席市場策略師Stephen Innes在報告中指出，美國原油庫存意外增加，使油價容易受到潛在的獲利了結賣壓影響，限制人員移動的防疫措施將削弱原油需求的短期前景，中國近來的原油需求預測樂觀，但如果該用油大國在農曆年前採取廣泛的防疫封鎖措施，則可能削弱這個預測。

(時報資訊)