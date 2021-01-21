台中市教育局首創向陽教育獎，由教育局長楊振昇聘請師長們擔任評審，選出向陽小鬥士感人的生命故事。（陳世宗攝）

台中市政府教育局21日舉辦「2020向陽教育獎頒獎暨感謝捐款人典禮」，表揚10名對社會風氣有良善影響足堪楷模的學生。教育局長楊振昇說，感謝捐款人無私奉獻造福處於逆境中的孩子，更肯定榮獲「2020向陽教育獎」10位學生勵志生命故事，秉持不放棄的精神超越黑暗迎接光明成為向陽生命鬥士。

教育局指出，「2020向陽教育獎」由市府主管高級中等以下學校推薦逆境中，仍奮發向上努力學習，繪出絢麗生命的優質學生，計有國小4名、國中6名及高中14名，合計24名楷模學生報名競選，評選出10名獲獎學生；21日頒發獎狀及獎助學金1萬元，藉此拋磚引玉發揚人性良善積極面。

高中組獲獎學生，台中二中賴同學於高二時罹病，在治療過程中，對抗病魔仍不放棄學業，利用網路資源持續學習，保持優異學業成績；嘉陽高級中等學校賴同學童突遭父親生病，由母親獨自負擔家計，雖家境遭逢變故，依然樂觀勤奮向學，不讓爸媽擔心，自動自發學習，並曾獲選108學年度臺中市模範生。

明德高級中學林同學自小因患有小耳症而沒自信，在高一下加入學校志工團隊，利用假日到張秀菊基金會擔任志工，在服務學習中蛻變與成長，從「不知道喜歡自己」到「能帶給人溫暖」；啟明學校陳同學經歷重大疾患導致失明，努力不懈復健，重新回校園繼續學習，並擔任學生自治會主席，凝聚學校同學向心力。

國中組獲獎學生，善水國中小吳同學，從小因家庭因素，又因校外交友複雜在學期間時輟時學，小學曾住在安置機構，經地方法院保護官推薦，轉介就讀市立善水國中小，在師長協助吳同學克服學習障礙，一步一腳印在自己的努力下，逐步往人生目標前進展向新的生命旅途，期許自己未來成為社會有用之人。

市立神圳國中楊同學，因幼時生病，領有重度身心障礙證明，必須靠輪椅行動，但仍陽光正向，個性獨立，學業表現優異；外埔國中薛同學曾誤入幫派，因朋友去坐牢感到害怕，決定改過向善，努力修習自我品德，堅信自己的意志力，能夠讓大家看到自己的改變並對社會產生一點影響力。

國小組獲獎學生，惠明盲校蘇同學雖出生即因早產而患有視網膜病變，導致視力驟減，幾乎無法辨物，但不因此為限，家人用心指導特殊需求技能，努力用心學習，他深知惟有比別人多一點的努力，方能在黑暗中找到微光，上課不僅認真聽講，更規劃時間提早起床讀書，成績十分優異，榮獲校內外大大小小的榮譽肯定。

大雅區文雅國小林同學，由阿嬤一手帶大的，阿公做資源回收，但後來生病無法工作，家中經濟陷入困境，林生不被殘酷的現實生活打敗，認真學習，在課後照顧班及學習扶助時皆能腳踏實地、用心向學，令人激賞；東勢區東勢國小陳同學，由母親獨自撫養，樂觀開朗，成績名列前茅，致力培養藝術才能，曾榮獲2017全國學生美展臺中市版畫類第一名。

(中時 )