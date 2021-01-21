面對「綠衫軍」塞爾提克21日慘遭地主七六人以117比109逆轉擊潰，塞爾提克後衛史馬特賽後不禁暗批裁判尺度不公，「恩比德一個人罰了21次球，我們全隊才罰20次，這不可能贏球！但我們還會留在這裡，我們絕對會打回來的。」

其實也沒辦法說史馬特的賽後批評並不正確，畢竟七六人全場罰45中36，光是恩比德一個人就有罰21中17，反觀塞爾提克全場罰20中13，確實感受到費城主場的「另類」優勢，更何況塞爾提克目前仍受新冠疫情影響，塔圖根本沒打。

只是恩比德確實發揮他在禁區的主宰力，不僅罰了21次，全場投19中12的手感也很火燙，貢獻全場最高42分，外加10籃板，托必亞斯哈里斯也有22分進帳，替補射手米爾頓16分，丹尼格林12分，班西蒙斯11分、8助攻與8籃板。

至於塞爾提克全場3人得分破20，傑倫布朗攻下全隊最高26分，史馬特也拿25分，替補中鋒蒂斯23分、10籃板，就連才剛傷癒復出的肯巴沃克都有19分、6助攻，可惜他們仍沒法拿下勝利，只能期望感染新冠病毒的塔圖趕緊宣告歸隊了。

(中時 )